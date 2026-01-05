Circa 600 turisti italiani bloccati a Sharm El-Sheik | cancellati tre voli per Milano

Da feedpress.me 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa 600 turisti italiani si trovano attualmente a Sharm El-Sheik, dopo la cancellazione di tre voli diretti a Milano. La sospensione del traffico aereo dalla Grecia, dovuta a un guasto tecnico alle comunicazioni, ha causato il blocco dei voli e il conseguente disagio per i viaggiatori italiani coinvolti.

A seguito della cancellazione di tre voli commerciali diretti a Milano nella giornata di ieri - a causa della sospensione del traffico aereo dalla Grecia per un guasto tecnico alle comunicazioni - circa 600 connazionali sono attualmente fermi nella località turistica di Sharm El-Sheik, in Egitto. Di essi, i clienti Alpitour (circa 90) dovrebbero rientrare con un volo straordinario Neos, previsto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

circa 600 turisti italiani bloccati a sharm el sheik cancellati tre voli per milano

© Feedpress.me - Circa 600 turisti italiani bloccati a Sharm El-Sheik: cancellati tre voli per Milano

Leggi anche: Yemen, cancellati tutti i voli da Socotra: bloccati anche turisti italiani

Leggi anche: Firmato a Sharm el Sheik l’accordo di pace per Gaza

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Capodanno: 600 hotel aperti e camere piene all'85%. 'L'idea degli eventi su più giorni è vincente'; Lost, New Year's Eve per tutta Malindi; Emergenza abitativa, Roma investe oltre 250 milioni di euro in case popolari; 285.600 toscani sceglieranno il cenone di San Silvestro fuori casa.

circa 600 turisti italianiYemen, i turisti italiani bloccati a Socotra: “Stiamo bene, ma non abbiamo idea di quando torneremo” - Oltre 600 internazionali, di cui un centinaio di connazionali, sono bloccati sull'isola yemenita dopo la chiusura dello spazio aereo nel Paese a causa della ... repubblica.it

Nave da crociera in fiamme sul Nilo, a bordo decine di turisti italiani: tutti bene, dice Farnesina - circuito nelle cucine, fa sapere uno dei tour operator italiani che hanno prenotato la crociera. it.euronews.com

Enit: cresce il turismo in Italia. Entro fine anno 3,2 milioni di posti di lavoro - Il turismo in Italia continua ad essere un traino di crescita e sviluppo, come dimostrano gli ultimi dati presentati oggi da ENIT, in occasione di TTG Travel Experience 2025, la più importante fiera ... tg24.sky.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.