Circa 600 turisti italiani bloccati a Sharm El-Sheik | cancellati tre voli per Milano
Circa 600 turisti italiani si trovano attualmente a Sharm El-Sheik, dopo la cancellazione di tre voli diretti a Milano. La sospensione del traffico aereo dalla Grecia, dovuta a un guasto tecnico alle comunicazioni, ha causato il blocco dei voli e il conseguente disagio per i viaggiatori italiani coinvolti.
A seguito della cancellazione di tre voli commerciali diretti a Milano nella giornata di ieri - a causa della sospensione del traffico aereo dalla Grecia per un guasto tecnico alle comunicazioni - circa 600 connazionali sono attualmente fermi nella località turistica di Sharm El-Sheik, in Egitto. Di essi, i clienti Alpitour (circa 90) dovrebbero rientrare con un volo straordinario Neos, previsto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Yemen, cancellati tutti i voli da Socotra: bloccati anche turisti italiani
Leggi anche: Firmato a Sharm el Sheik l’accordo di pace per Gaza
Capodanno: 600 hotel aperti e camere piene all'85%. 'L'idea degli eventi su più giorni è vincente'; Lost, New Year's Eve per tutta Malindi; Emergenza abitativa, Roma investe oltre 250 milioni di euro in case popolari; 285.600 toscani sceglieranno il cenone di San Silvestro fuori casa.
Yemen, i turisti italiani bloccati a Socotra: “Stiamo bene, ma non abbiamo idea di quando torneremo” - Oltre 600 internazionali, di cui un centinaio di connazionali, sono bloccati sull'isola yemenita dopo la chiusura dello spazio aereo nel Paese a causa della ... repubblica.it
Nave da crociera in fiamme sul Nilo, a bordo decine di turisti italiani: tutti bene, dice Farnesina - circuito nelle cucine, fa sapere uno dei tour operator italiani che hanno prenotato la crociera. it.euronews.com
Enit: cresce il turismo in Italia. Entro fine anno 3,2 milioni di posti di lavoro - Il turismo in Italia continua ad essere un traino di crescita e sviluppo, come dimostrano gli ultimi dati presentati oggi da ENIT, in occasione di TTG Travel Experience 2025, la più importante fiera ... tg24.sky.it
Taormina, l'Epifania porta via i turisti: nessuna destagionalizzazione, la stagione riparte a marzo La perla dello Jonio si ridimensiona in inverno con circa 1.500 posti letto aperti, si riapre a Pasqua Leggi l’articolo completo di Mauro Romano al link nel primo co - facebook.com facebook
Tre giovani turisti della Polonia sono stati salvati in serata dai Vigili del fuoco di Livigno, in Valtellina, dopo che erano dispersi sulle nevi della località valtellinese. Si erano attardati in quota, per un'escursione con le pelli di foca, a circa 3.000 metri di quota, p x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.