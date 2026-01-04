Napoli il 2026 inizia col botto | Lazio battuta in scioltezza primato torna ad un passo

Il 2026 per il Napoli si apre con una vittoria convincente contro la Lazio, riavvicinando la squadra al primato in classifica. La partita ha confermato la solidità e la determinazione del gruppo guidato da Antonio Conte, con Spinazzola e Rrahmani tra i protagonisti. Nonostante alcuni elementi distintivi tra i marcatori, il resto della squadra ha mostrato un'unità e una continuità che rafforzano l’ottimismo per il proseguo della stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Spinazzola e Rrahmani. Del Napoli odierno sono anomali solo i marcatori. Per il resto la compagine di Antonio Conte si è portata nel nuovo anno il piacevole vizio della vittoria. Due a zero in scioltezza sul campo della Lazio, annunciata in buona forma nonostante il cantiere aperto allo start del mercato invernale.  Gara praticamente chiusa in mezz’ora: vantaggio con Spinazzola su palla di Politano, bis di Rrahmani che con una precisa inzuccata non ha dato scampo a Provedel. La Lazio ci ha provato ma non ha mai impensierito il Napoli, apparso sicuro dei propri mezzi e vicinissimo al tris in diverse occasioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

