Turismo a Napoli Ditto | Natale di strade piene e stanze vuote un paradosso

Ildenaro.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante il centro città appaia congestionato da arrivi giornalieri e flussi continui, con le immagini dei vicoli pieni all’inverosimile che fanno il giro del web in queste ore, le strutture ricettive regolarmente registrate osservano un  dicembre con livelli di prenotazione insolitamente bassi, soprattutto  nei giorni infrasettimanali “. Parole e musica di  Enrico Ditto, imprenditore campano attivo nel settore dell’hospitality e con diverse strutture ricettive attive nel centro partenopeo. Quella che inizialmente sembrava una percezione legata alle sole attività da lui gestite, racconta Ditto, si è rivelata nel giro di poche ore un dato condiviso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

