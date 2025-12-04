Turismo a Napoli Ditto | Natale di strade piene e stanze vuote un paradosso

L’imprenditore, attivo nel settore dell’hospitality: “Nonostante il centro città appaia congestionato da arrivi giornalieri e flussi continui, le strutture ricettive regolarmente registrate osservano un dicembre con livelli di prenotazione insolitamente bassi, soprattutto nei giorni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Turismo a Napoli, Ditto: “Natale di strade piene e stanze vuote, un paradosso”

