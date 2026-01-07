Trump umilia Macron in pubblico | Ti supplico

Durante un evento pubblico, Donald Trump ha rivolto una battuta a Emmanuel Macron, imitandone l’accento e affermando che il presidente francese lo avrebbe «pregato» di non imporre dazi elevati sui prodotti francesi. La scena ha suscitato attenzione, evidenziando il tono ironico con cui l’ex presidente statunitense ha commentato le recenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Francia.

Donald Trump ironico su Emmanuel Macron. Ne ha imitato l'accento sostenendo che il presidente francese lo ha «pregato» di non imporre dazi pesanti contro i prodotti francesi. Durante un intervento al Kennedy Center il presidente americano ha ricordato un incontro con il capo dell'Eliseo durante il quale quest'ultimo lo avrebbe chiamato «Donàld», con l'accento sull'ultima sillaba. Dopo aver richiamato Macron all'ordine, «chi mi porta rispetto mi chiama signor presidente», il tycoon lo avrebbe poi convinto ad aumentare i prezzi delle medicine. «Emmanuel mi ha detto ha raccontato Trump - "Donàld, abbiamo un accordo.

