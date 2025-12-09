Sarkozy dal carcere umilia Macron | quella scritta nel diario

Liberoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il partito di destra Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen "non rappresenta un pericolo" per la Francia. A dirlo, nel suo nuovo libro scritto su un "piccolo tavolo di compensato" in prigione, è l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy. In Diario di un prigioniero, Sarkò racconta nei dettagli il periodo trascorso in carcere prima di essere rilasciato, ma soprattutto svela di aver chiamato Le Pen per ringraziarla del suo sostegno "coraggioso e inequivocabile" dopo la sua condanna. Con la leader del RN, lo accomunano in questo momento storico, i problemi giudiziari, dal momento in cui anche lei dovrà affrontare un processo d'appello, che determinerà se potrà candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027, o se il presidente del suo partito  Jordan Bardella  la sostituirà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

sarkozy dal carcere umilia macron quella scritta nel diario

© Liberoquotidiano.it - Sarkozy dal carcere umilia Macron: quella scritta nel diario

Sarkozy, una vita da romanzo (anche in carcere). E si paragona al Conte di Montecristo

Sarkozy condannato a 5 anni di carcere per associazione a delinquere sui fondi elettorali da Gheddafi, ma assolto da altre 2 accuse

Sarkozy dichiarato colpevole per associazione a delinquere: rischia 5 anni di carcere

sarkozy carcere umilia macronSarkozy e il libro sui venti giorni di carcere: «Il grigio ti divora, ho riscoperto la fede». Il diario del detenuto 320535, l'apertura a Le Pen, il viaggio a Lourdes - che racconta l'esperienza in carcere dell'ex presidente francese, durata appena 20 giorni - msn.com scrive