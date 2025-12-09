Sarkozy dal carcere umilia Macron | quella scritta nel diario
Il partito di destra Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen "non rappresenta un pericolo" per la Francia. A dirlo, nel suo nuovo libro scritto su un "piccolo tavolo di compensato" in prigione, è l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy. In Diario di un prigioniero, Sarkò racconta nei dettagli il periodo trascorso in carcere prima di essere rilasciato, ma soprattutto svela di aver chiamato Le Pen per ringraziarla del suo sostegno "coraggioso e inequivocabile" dopo la sua condanna. Con la leader del RN, lo accomunano in questo momento storico, i problemi giudiziari, dal momento in cui anche lei dovrà affrontare un processo d'appello, che determinerà se potrà candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027, o se il presidente del suo partito Jordan Bardella la sostituirà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
