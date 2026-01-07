Ti prego Donàld non dirlo alla popolazione Trump imita Macron per prenderlo in giro il video è virale

Durante un evento al Kennedy Center di Washington, Donald Trump ha eseguito un’imitazione di Emmanuel Macron, presidente della Francia. Il video dell’episodio è rapidamente diventato virale, attirando l’attenzione sui social media. L’episodio ha suscitato discussioni sul tono e sui modi di espressione dei leader politici durante eventi pubblici.

Durante un evento al Kennedy Center di Washington, Donald Trump ha messo in scena una vera e propria imitazione di Emmanuel Macron, il presidente della Francia. Il leader americano ha ridicolizzato il suo omologo francese davanti al pubblico, riproducendo teatralmente il modo in cui Macron pronuncia il suo nome con l'accento tipico della lingua francese. Trump ha raccontato di un incontro con Macron, esagerando volutamente la pronuncia di "Donald" all'italiana: "Donàld", con l'accento finale sulla "à". Secondo la versione del presidente americano, dopo questa pronuncia avrebbe redarguito il collega francese dicendogli che chi vuole portargli rispetto deve chiamarlo "signor presidente".

