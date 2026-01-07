Trump | Senza di noi Cina e Russia non temono la Nato

Donald Trump ha recentemente commentato il ruolo della Nato, affermando che senza il coinvolgimento degli Stati Uniti, Cina e Russia non percepirebbero la Nato come una minaccia. In un messaggio pubblicato sul suo social Truth, l'ex presidente ha analizzato le dinamiche delle alleanze internazionali, sottolineando l'importanza della presenza americana nel contesto globale e le conseguenze di un possibile mutamento di questa presenza.

Donald Trump è tornato a parlare di Nato e dei rapporti internazionali con un lungo messaggio pubblicato sul suo social Truth. Rivendicando il proprio ruolo, ha scritto: «Ricordate, per tutti quei grandi fan della Nato, erano al 2 per cento del PIL e la maggior parte non pagava le bollette, finché non sono arrivato io». Il presidente Usa ha quindi aggiunto: «Senza il mio coinvolgimento, la Russia avrebbe tutta l'Ucraina in questo momento». Nel proseguire del messaggio, il tycoon ha spiegato: «Ricordate, inoltre, che io da solo ho fine a otto guerra e la Norvegia, membro della Nato, stupidamente ha scelto di non darmi il Premio Nobel per la Pace.

