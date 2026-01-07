Usa Trump | Senza di noi Russia e Cina non avrebbero paura della Nato
Secondo Donald Trump, la presenza degli Stati Uniti è fondamentale per la deterrenza della NATO contro Russia e Cina. Senza il coinvolgimento americano, le potenze asiatiche e russe non si sentirebbero minacciate dall’Alleanza. Questa affermazione solleva interrogativi sul ruolo degli Stati Uniti nel garantire la sicurezza europea e sulla percezione di efficacia della NATO senza il loro contributo.
"La Russia e la Cina non hanno alcun timore della Nato senza gli Stati Uniti e dubito che la Nato sarebbe lì per noi se ne avessimo davvero bisogno". Lo scrive in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Tutti sono fortunati che io abbia ricostruito il nostro esercito nel mio primo mandato e continui a farlo", ha aggiunto Trump, "saremo sempre lì per la Nato, anche se loro non saranno lì per noi. L'unica nazione che la Cina e la Russia temono e rispettano sono gli Stati Uniti ricostruiti da Donald J. Trump". 🔗 Leggi su Iltempo.it
