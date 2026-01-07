Trump Caracas ci consegnerà 50mln di barili di petrolio Pechino | Atto di prepotenza In Venezuela terrore e silenzio dopo il raid americano

Le autorità venezuelane di transizione hanno annunciato la consegna di 30-50 milioni di barili di petrolio di alta qualità agli Stati Uniti, senza essere soggetti a sanzioni. La notizia ha suscitato reazioni internazionali, con Pechino che ha definito l’azione un atto di prepotenza. Intanto, in Venezuela si registrano tensioni e silenzio dopo il recente raid americano, mentre il settore petrolifero si trova al centro di un contesto geopolitico complesso.

Venezuela, Trump rompe gli indugi: "Caracas ci consegnerà 30-50 milioni di barili di petrolio". Ma la Cina si mette di traverso - Il presidente americano: "Le autorità di transizione in Venezuela consegneranno agli Stati Uniti d'America tra i 30 e i 50 milioni di barili ... affaritaliani.it

Trump, Caracas ci consegnerà 30-50mln di barili di petrolio. Terrore e silenzio dopo il raid americano: "Non cambia niente, paura anche di usare il cellulare" - E provare ad avvicinare qualcuno per chiedere un commento sulla situazione, è quasi impossibile. msn.com

USA Vs Cina, via Caracas. Il colpo di Trump (che può essere un boomerang) x.com

Venezuela, nella notte sparatoria vicino al palazzo del governo a Caracas - La diretta Trump: "Non siamo in guerra con il Paese ma con chi spaccia droga". Ieri Maduro in Tribunale a New York, si è dichiarato innocente - facebook.com facebook

