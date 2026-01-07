Trump Caracas ci consegnerà 50mln di barili di petrolio Pechino | Atto di prepotenza In Venezuela terrore e silenzio dopo il raid americano
Le autorità venezuelane di transizione hanno annunciato la consegna di 30-50 milioni di barili di petrolio di alta qualità agli Stati Uniti, senza essere soggetti a sanzioni. La notizia ha suscitato reazioni internazionali, con Pechino che ha definito l’azione un atto di prepotenza. Intanto, in Venezuela si registrano tensioni e silenzio dopo il recente raid americano, mentre il settore petrolifero si trova al centro di un contesto geopolitico complesso.
"Sono lieto di annunciare che le autorità di transizione in Venezuela consegneranno agli Stati Uniti d'America tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio di alta qualità, non soggetto a sanzioni", ha scritto Trump su Truth. "Questo petrolio - continua il tycoon - sarà venduto al prezzo di mercato e il ricavato sarà gestito da me, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d'America, per garantire. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Trump, Caracas ci consegnerà 30-50mln di barili di petrolio. Terrore e silenzio dopo il raid americano: "Non cambia niente, paura anche di usare il cellulare"
Leggi anche: Venezuela, Trump: “Caracas consegnerà agli Usa fra 30 e 50 milioni di barili di petrolio” – La diretta
Crisi Venezuela, Trump: “Caracas ci consegnerà 30-50 milioni di barili di petrolio”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crisi Venezuela, Trump: “Caracas ci consegnerà 30- tg24.sky.it
Venezuela, Trump rompe gli indugi: "Caracas ci consegnerà 30-50 milioni di barili di petrolio". Ma la Cina si mette di traverso - Il presidente americano: "Le autorità di transizione in Venezuela consegneranno agli Stati Uniti d'America tra i 30 e i 50 milioni di barili ... affaritaliani.it
Trump, Caracas ci consegnerà 30-50mln di barili di petrolio. Terrore e silenzio dopo il raid americano: "Non cambia niente, paura anche di usare il cellulare" - E provare ad avvicinare qualcuno per chiedere un commento sulla situazione, è quasi impossibile. msn.com
USA Vs Cina, via Caracas. Il colpo di Trump (che può essere un boomerang) x.com
Venezuela, nella notte sparatoria vicino al palazzo del governo a Caracas - La diretta Trump: "Non siamo in guerra con il Paese ma con chi spaccia droga". Ieri Maduro in Tribunale a New York, si è dichiarato innocente - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.