Trump Caracas ci consegnerà 30-50mln di barili di petrolio Terrore e silenzio dopo il raid americano | Non cambia niente paura anche di usare il cellulare

Le autorità di transizione in Venezuela hanno annunciato la consegna di circa 30-50 milioni di barili di petrolio di alta qualità agli Stati Uniti, senza sanzioni associate. Dopo il recente raid americano, si registra un clima di silenzio e preoccupazione, con alcune persone che evitano l’uso del cellulare per prudenza. La notizia rappresenta un possibile cambiamento nelle relazioni tra i due paesi, ma l’atmosfera resta tesa e incerta.

"Sono lieto di annunciare che le autorità di transizione in Venezuela consegneranno agli Stati Uniti d'America tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio di alta qualità, non soggetto a sanzioni", ha scritto Trump su Truth. "Questo petrolio - continua il tycoon - sarà venduto al prezzo di mercato e il ricavato sarà gestito da me, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d'America, per garantire.

