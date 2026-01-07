Trump assassino donne venezuelane marciano in sostegno della moglie di Maduro

A Caracas, donne venezuelane hanno marciato in sostegno di Cilia Flores, moglie di Nicolás Maduro, chiedendo il suo rilascio. La mobilitazione si inserisce nel contesto politico e sociale del paese, con manifestazioni che testimoniano la divisione e le tensioni attuali. La presenza di gruppi di supporter evidenzia l'importanza di tale figura nella scena politica venezuelana, sottolineando l’attenzione internazionale su questa vicenda.

Chi è Delcy Rodríguez, presidente ad interim del Venezuela dopo la cattura di Maduro - Nata a Caracas, ha 56 anni e da 20 è una delle figure di spicco del chavismo; dal 2018 è la vicepresidente di Maduro per il suo secondo mandato ... elle.com

Rodriguez proclama 7 giorni di lutto. Trump: "Ci daranno 30-50 milioni di barili di petrolio" - Cina agli Usa, "il Venezuela ha sovranità sulle sue risorse naturali" Il Venezuela è "uno Stato sovrano con piena e permanente sovranità sulle sue risorse naturali e sulle sue attività economiche" e l ... msn.com

"Vance l'assassino". Clamorosa gaffe ed imbarazzo totale dopo l'elogio pubblico a Trump >> https://buff.ly/XeVejwn - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.