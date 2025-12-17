Trump ordina il blocco delle petroliere venezuelane e sfida Maduro e la Cina

La tensione tra Washington e Caracas si riaccende con l’ordine di Trump di bloccare tutte le petroliere venezuelane sanzionate. Una mossa che sfida Maduro e coinvolge anche la Cina, aumentando il fronte di un conflitto energetico e geopolitico ormai acceso. La decisione segna un nuovo capitolo nella difficile relazione tra Stati Uniti e Venezuela, con implicazioni che si estendono ben oltre i confini sudamericani.

È tornata ad alzarsi la tensione tra Washington e Caracas. Martedì, Donald Trump ha decretato un "blocco totale e completo" di tutte le petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela. "Il Venezuela è completamente circondato dalla più grande armata mai radunata nella storia del Sudamerica. Non farà che aumentare, e lo shock per loro sarà come mai prima d'ora, almeno fino a quando non restituiranno agli Stati Uniti d'America tutto il petrolio, la terra e gli altri beni che ci hanno precedentemente rubato", ha dichiarato il presidente americano, riferendosi probabilmente agli espropri avvenuti ai tempi di Hugo Chavez.

