Trump afferma che Caracas consegnerà a Washington 50 milioni di barili di petrolio

Il 6 gennaio, Donald Trump ha dichiarato che il Venezuela consegnerà agli Stati Uniti fino a 50 milioni di barili di petrolio. La presidente venezuelana Delcy Rodríguez ha risposto affermando che il paese non è sotto il controllo di forze esterne. Questa comunicazione evidenzia le tensioni tra le due nazioni e il ruolo strategico delle risorse energetiche nella regione.

Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Trump afferma che Caracas consegnerà a Washington 50 milioni di barili di petrolio Leggi anche: Venezuela, Trump: "Caracas consegnerà agli Usa fra 30 e 50 milioni di barili di petrolio" – La diretta Leggi anche: Trump: 'Caracas ci consegnerà milioni di barili di petrolio'

Trump vuole a Caracas la lotta al narcotraffico, ma senza regime change - Tra le condizioni per la transizione ci sono anche l'espulsione di agenti di paesi ostili agli Stati Uniti, come Ira ... ilfoglio.it

Trump annuncia il blocco totale delle petroliere sanzionate in Venezuela. Caracas: «Vuole rubare le nostre ricchezze» - Donald Trump ordina il blocco totale di tutte le petroliere in Venezuela «soggette a sanzioni». ilgazzettino.it

Il podcast della rassegna stampa con @ROBZIK: -Delcy Rodríguez sale al potere in un Venezuela senza Maduro e all'ombra di Trump -Maduro afferma di essere stato rapito e di essere innocente -La NATO è finita se Trump invade la Groenlandia, avverte PM x.com

Il Fatto Quotidiano. . È una questione di sicurezza nazionale, afferma Trump. “La Danimarca non è in grado di gestire Cina e Russia. Noi abbiamo bisogno della Groenlandia e l’Unione Europea ha bisogno che la gestiamo noi. Ora però parliamo di Venezuela - facebook.com facebook

