Trump | ‘Caracas ci consegnerà milioni di barili di petrolio’

Da imolaoggi.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex presidente Donald Trump ha annunciato che Caracas consegnerà milioni di barili di petrolio, destinati alla vendita al prezzo di mercato. Secondo le sue parole, i ricavi derivanti dalla vendita saranno sotto la sua gestione. La dichiarazione ha suscitato attenzione sulle future relazioni tra Stati Uniti e Venezuela, evidenziando possibili sviluppi nel settore energetico e nelle dinamiche diplomatiche tra i due paesi.

''Questo petrolio sarà venduto al prezzo di mercato e il ricavato sarà gestito da me'', ha detto Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

trump 8216caracas ci consegner224 milioni di barili di petrolio8217

© Imolaoggi.it - Trump: ‘Caracas ci consegnerà milioni di barili di petrolio’

Leggi anche: Venezuela, Trump: “Caracas consegnerà agli Usa fra 30 e 50 milioni di barili di petrolio” – La diretta

Leggi anche: Trump, Caracas ci consegnerà 30-50mln di barili di petrolio. Terrore e silenzio dopo il raid americano: "Non cambia niente, paura anche di usare il cellulare"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Trump, il record dei 239 milioni per l’inaugurazione: il contributo maggiore (5 milioni) da un produttore di polli - L'inaugurazione del secondo mandato presidenziale di Donald Trump, lo scorso 20 gennaio, ha battuto ogni record di finanziamento nella storia americana: ben 239 milioni di dollari raccolti, più del ... corriere.it

Trump, cosa c’è nella sua «dichiarazione dei redditi»: 600 milioni di dollari da bibbie, chitarre, sneaker e profumi - La famiglia Trump sta inondando il mercato americano di prodotti con il marchio del presidente degli Stati Uniti. corriere.it

Trump, corte d’appello New York annulla maxi-sanzione da 500 milioni di dollari - Giovedì 21 agosto 2025, la Corte d’Appello dello Stato di New York ha ribaltato la sanzione civile da quasi 500 milioni di dollari imposta a Donald Trump e alla Trump Organization, accusati di aver ... tg24.sky.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.