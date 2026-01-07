Trump | ‘Caracas ci consegnerà milioni di barili di petrolio’
L’ex presidente Donald Trump ha annunciato che Caracas consegnerà milioni di barili di petrolio, destinati alla vendita al prezzo di mercato. Secondo le sue parole, i ricavi derivanti dalla vendita saranno sotto la sua gestione. La dichiarazione ha suscitato attenzione sulle future relazioni tra Stati Uniti e Venezuela, evidenziando possibili sviluppi nel settore energetico e nelle dinamiche diplomatiche tra i due paesi.
''Questo petrolio sarà venduto al prezzo di mercato e il ricavato sarà gestito da me'', ha detto Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
