Serie A la Juve torna al quarto posto | tris al Sassuolo
La Juventus conquista il quarto posto in classifica grazie a una vittoria per 3-0 sul Sassuolo nell’anticipo della 19ª giornata di Serie A. La partita, disputata al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, ha visto i bianconeri consolidare la propria posizione, mostrando un gioco efficace e organizzato. Questa vittoria rappresenta un passo importante nel cammino della squadra in campionato, confermando il suo buon momento di forma.
La Juventus torna a correre. Nell'anticipo serale della 19esima giornata del campionato di Serie A, il Sassuolo cade 0-3 in casa al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Un autogol di Muharemovic al 16' incanala sul binario giusto la partita per la squadra allenata da Luciano Spalletti. Nella ripresa poi Miretti e David nel giro di due minuti, fra il 62' e il 63', chiudono la pratica. In virtù di questo successo i bianconeri salgono a 36 punti, mentre il Sassuolo allenato dall'ex Fabio Grosso (stasera alla 400esima panchina in carriera) resta a quota 23.
