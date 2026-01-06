La Juventus ottiene una vittoria fondamentale contro il Sassuolo, consolidando il quarto posto in classifica. La prestazione, seppur non spettacolare, dimostra solidità e maturità, elementi chiave in un momento cruciale della stagione. Con questo risultato, i bianconeri continuano a mantenere un buon ritmo, rafforzando le proprie ambizioni di classifica senza lasciare spazio a incertezze.

La Juventus risponde presente. Non con una partita scintillante, ma con una vittoria pesante, adulta, di quelle che tengono il passo quando la pressione si alza. Al Mapei Stadium finisce 3-0 per i bianconeri, un risultato netto che permette alla squadra di Luciano Spalletti di restare agganciata al quarto posto insieme alla Roma, trasformando una trasferta scomoda in una serata di sostanza. Il Sassuolo esce sconfitto per la terza volta consecutiva in casa e lo fa senza mai dare la sensazione di poter davvero cambiare il corso del match. Nonostante un impianto difensivo ordinato per larghi tratti, ai neroverdi è mancato tutto ciò che serve davanti: cattiveria, precisione, continuità. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - La Juve non sbaglia: tris al Sassuolo e quarto posto blindato

Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Como travolge il Pisa a domicilio, la Roma si riscatta a Lecce. Tris Juve al Sassuolo

Leggi anche: Sassuolo Juve 0-3 LIVE: tris dei bianconeri con David!!

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Juventus, risposta da grande squadra: tris al Sassuolo e più bella vittoria esterna stagionale - Juventus, risposta da grande squadra: tris al Sassuolo e piu' bella vittoria esterna stagionale La Juventus è chiamata a reagire dopo il pareggio di Lecce e le vittorie di Como e Roma, ... tuttojuve.com