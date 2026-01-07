Tragedia di Crans-Montana a Lugano i funerali di Sofia Prosperi | Una vita piena ed eterna

A Lugano si sono svolti i funerali di Sofia Prosperi, la giovane vittima dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. La cerimonia ha offerto un momento di commozione e ricordo di una vita ancora troppo breve, ma ricca di significato. Mentre a Milano si celebrano altri funerali legati a questa tragedia, a Lugano si onora la memoria di una ragazza di 15 anni, simbolo di una perdita dolorosa e inattesa.

Lugano (Svizzera), 7 gennaio 2026 – Mentre a Milano si celebrano i funerali di Achille Barosi e Chiara Costanzo, a Lugano si sono svolti quelli di Sofia Prosperi, 15 anni, la vittima italiana più giovane dell’ incendio di Capodanno al Constellation di Crans-Montana. Originaria di Roma e residente a Castel San Pietro, in Canton Ticino, Sofia aveva il doppio passaporto italiano e svizzero e frequentava l’International School of Como di Fino Mornasco. "Il pensiero - ha detto il vescovo di Lugano Alain de Raemy, in una chiesa gremitissima di ragazzi, molti dei quali stringevano una rosa bianca - va a tutti gli altri giovani che condividevano con lei la festa di Capodanno e a tutti i giovani colpiti ogni giorno dalle bombe delle guerre, da malattie incurabili, dalla disperazione del suicidio, sulle strade, sul lavoro, divorati dalla fame nell'indifferenza generale, ai giovani della strage di Crans-Montana, a chi è rimasto ferito, a chi è rimasto traumatizzato, ai defunti, ai soccorritori, ai medici, a tutti i genitori e al caro amico di Sofia, Lorenzo (canturino, 15 anni, compagno di scuola di Sofia e tuttora ricoverato all'ospedale Niguarda con ustioni sul 40% del corpo, ndr )". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

