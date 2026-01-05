Giovanni Tamburi Emanuele Galeppini Achille Barosi Chiara Costanzo Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi | camera ardente e funerali delle vittime di Crans Montana

Da leggo.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le salme delle vittime dell’incendio di Capodanno al bar Le Constellation sono state riportate in Italia. Familiari, amici e comunità si preparano a rendere loro l’ultimo omaggio durante la camera ardente e i funerali, momenti di lutto e ricordo per le giovani vite spezzate a Crans Montana.

Ora che le salme sono tornate in Italia, familiari, amici e comunità sono pronti a dare l'ultimo saluto alle giovani vittime dell'incendio di Capodanno al bar Le Constellation. 🔗 Leggi su Leggo.it

giovanni tamburi emanuele galeppini achille barosi chiara costanzo riccardo minghetti e sofia prosperi camera ardente e funerali delle vittime di crans montana

© Leggo.it - Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini, Achille Barosi, Chiara Costanzo, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi: camera ardente e funerali delle vittime di Crans Montana

Leggi anche: Strage Crans-Montana, identificate tre vittime italiane: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi

Leggi anche: Chi erano Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi, le prime 3 vittime identificate di Crans Montana

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il golf univa Emanuele Galeppini e Giovanni Tamburi, due sedicenni morti a Crans-Montana; Chi erano Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi, morti a Crans Montana. Identificata la quarta vittima; Tragedia di Crans-Montana, identificato il corpo del genovese Emanuele Galeppini; La FIG piange la scomparsa di Emanuele Galeppini.

giovanni tamburi emanuele galeppiniGiovanni Tamburi, Emanuele Galeppini, Achille Barosi, Chiara Costanzo, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi: camera ardente e funerali delle vittime di Crans Montana - Ora che le salme sono tornate in Italia, familiari, amici e comunità sono pronti a dare l'ultimo saluto alle giovani vittime dell'incendio di Capodanno al bar Le Constellation ... leggo.it

giovanni tamburi emanuele galeppiniChi erano Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi, morti a Crans Montana. Identificata la quarta vittima - Giovanni Tamburi (16 anni), Emanuele Galeppini (17 anni) e Achille Barosi (16 anni) sono le prime 3 vittime italiane identificate dopo il rogo della discoteca ... fanpage.it

giovanni tamburi emanuele galeppiniIl golf univa Emanuele Galeppini e Giovanni Tamburi, due sedicenni morti a Crans-Montana - Avevano 16 anni e la passione per il golf: Emanuele Galeppini e Giovanni Tamburi sono tra le vittime italiane della strage di Crans- golfando.tgcom24.it

Milano, atterrate a Linate le salme delle vittime italiane della tragedia di Crans-Montana

Video Milano, atterrate a Linate le salme delle vittime italiane della tragedia di Crans-Montana

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.