Giovanni Tamburi Emanuele Galeppini Achille Barosi Chiara Costanzo Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi | camera ardente e funerali delle vittime di Crans Montana

Le salme delle vittime dell’incendio di Capodanno al bar Le Constellation sono state riportate in Italia. Familiari, amici e comunità si preparano a rendere loro l’ultimo omaggio durante la camera ardente e i funerali, momenti di lutto e ricordo per le giovani vite spezzate a Crans Montana.

Milano, atterrate a Linate le salme delle vittime italiane della tragedia di Crans-Montana

Si tratta del sedicenne bolognese Giovanni Tamburi, del sedicenne milanese Achille Barosi, del quasi diciassettene genovese Emanuele Galeppini e della sedicenne milanese Chiara Costanzo, cui si aggiungono la quindicenne italosvizzera Sofia Prosperi e - facebook.com facebook

Lutto cittadino a Bologna il 7 gennaio “per Giovanni Tamburi e le vittime di Crans-Montana” x.com

