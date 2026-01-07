Strage Crans-Montana oggi i funerali in diretta delle 5 vittime italiane e il minuto di silenzio nelle scuole

Oggi, a Crans-Montana, si tengono i funerali delle cinque vittime italiane della tragedia di Capodanno. In diretta, saranno celebrati i funerali e osservato un minuto di silenzio nelle scuole italiane. Un momento di cordoglio per ricordare Chiara Costanzo, Achille Barosi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi, le persone coinvolte in questa tragica vicenda.

Le notizie in diretta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, Svizzera. Oggi mercoledì 7 gennaio ci sarà l'ultimo saluto per Chiara Costanzo, Achille Barosi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi. I funerali si terranno a Milano, Roma, Bologna e Lugano. Domani giovedì 8 sarà la volta dell'addio ad Emanuele Galeppini a Genova. Questa mattina alle 10.30 in tutte le scuole italiane verrà osservato un minuto di silenzio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

