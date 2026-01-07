Tragedia Crans-Montana | la Nuvola dell' Eur illuminata di bianco per Riccardo Minghetti

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, la Nuvola dell'Eur sarà illuminata di bianco in memoria di Riccardo Minghetti, il giovane romano di 16 anni deceduto durante il grave incidente avvenuto nella notte di Capodanno al bar-discoteca La Costelacion in Svizzera. Questa iniziativa vuole rendere omaggio alla sua memoria e sensibilizzare sull'importanza della sicurezza in contesti pubblici.

La Nuvola dell'Eur sarà illuminata di bianco per Riccardo Minghetti, il 16enne romano morto nella tragedia di Capodanno al bar-discoteca La Costelacion in Svizzera. Lo rende noto Eur spa "in segno di vicinanza e di sentita partecipazione al cordiglio per la tragica scomparsa nell'incendio di.

