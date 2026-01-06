Tragedia Crans Montana la preghiera per Riccardo Minghetti Domani i funerali del giovane romano

Mercoledì 7 gennaio alle ore 11 si terranno i funerali di Riccardo Minghetti, il giovane romano deceduto a Crans Montana durante il Capodanno. La cerimonia si svolgerà nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur. Riccardo, 16 anni, è stato vittima di un tragico incidente nella discoteca Le Constellation, suscitando dolore e preghiere tra familiari e amici.

Si terranno mercoledì 7 gennaio, alle 11, nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur, i funerali di Riccardo Minghetti, il 16enne romano che ha perso la vita a Crans Montana, in Svizzera, mentre festeggiava il Capodanno nella discoteca Le Constellation. Ieri, lunedì 5 gennaio, la salma del.

