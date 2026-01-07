Torna Noi Magazine | la nostra solidarietà per le famiglie e le comunità scolastiche colpite dalla tragedia di Crans Montana

Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito della Gazzetta del Sud dedicato alle giovani generazioni. In questa nuova stagione 2025-2026, prosegue il percorso della GDS Academy e del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”. Un modo per rafforzare il legame con le famiglie e le comunità scolastiche, offrendo contenuti di qualità e solidarietà, in un momento di grande difficoltà per la tragedia di Crans Montana.

