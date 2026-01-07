Torna Noi Magazine | la nostra solidarietà per le famiglie e le comunità scolastiche colpite dalla tragedia di Crans Montana
Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito della Gazzetta del Sud dedicato alle giovani generazioni. In questa nuova stagione 2025-2026, prosegue il percorso della GDS Academy e del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”. Un modo per rafforzare il legame con le famiglie e le comunità scolastiche, offrendo contenuti di qualità e solidarietà, in un momento di grande difficoltà per la tragedia di Crans Montana.
Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato al settore educational - e del progetto originale “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine". L’appuntamento è il giovedì (fino a 18 maggio) nell'edicola fisica o. 🔗 Leggi su Feedpress.me
