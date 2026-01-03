Crans-Montana le foto prima della tragedia | la ragazza col casco le bottiglie e le scintille
Le immagini scattate prima della tragedia a Crans-Montana mostrano dettagli che evidenziano gli ultimi momenti prima dell’incidente. Tra foto della ragazza con il casco, bottiglie e scintille, emerge un quadro più chiaro degli eventi che hanno preceduto la notte tragica di Capodanno. Questi scatti offrono uno spaccato della serata, contribuendo a una comprensione più approfondita di quanto accaduto in quei momenti.
Nuove immagini stanno gettando una luce ancora più cruda sulla strage che ha sconvolto la notte di Capodanno a Crans-Montana. Gli scatti, realizzati dal 19enne Ferdinand Du Beaudiez e pubblicati dal Daily Mail, documentano con impressionante chiarezza l’attimo esatto in cui il rogo prende vita all’interno del locale sotterraneo dove centinaia di giovani stavano festeggiando l’arrivo del nuovo anno. Immagini che oggi assumono il valore di una prova visiva, ma anche di un doloroso racconto per fotogrammi di ciò che è accaduto prima che la festa si trasformasse in un incubo. Il dettaglio che emerge con forza dalle fotografie è quello di una ragazza con il casco, figura centrale e drammaticamente vicina al soffitto basso del seminterrato del Le Constellation. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
