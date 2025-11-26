Tivù Verità | Ddl consenso e famiglia nel bosco spaccano la politica

Il ministro Nordio riferisce in Parlamento sulla famiglia Trevallion. L'attacco di Rossano Sasso (Lega): ignorate le situazioni di vero degrado. Scontro sulla violenza di genere. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | Ddl consenso e famiglia nel bosco spaccano la politica

News recenti che potrebbero piacerti

La Verità. . Ddl consenso e famiglia nel bosco spaccano la politica. Il ministro Nordio riferisce in Parlamento sulla famiglia Trevallion. L'attacco di Sasso (Lega): ignorate le situazioni di vero degrado. Scontro sulla violenza di genere. - facebook.com Vai su Facebook

La netta difesa del primato educativo della famiglia rispetto al ruolo sussidiario della scuola da parte di Giorgia Meloni, proprio nel momento di massimo attacco ideologico contro questa verità elementare, è un atto politico di enorme coraggio. È chiaro che Mel Vai su X

Ddl consenso informato in ambito scolastico: Bordignon (Forum delle Associazioni Familiari), “educare all’affettività è una sfida difficile ma irrinunciabile” - “Educare all’affettività, in un mondo sempre più distratto e violento, non è un’opzione, ma un’urgenza educativa. agensir.it scrive

Ddl consenso informato: Bordignon (Forum), “rafforzare il patto educativo scuola–famiglia” - “Il disegno di legge sul consenso informato e le proposte abbinate, oggi all’esame della Commissione Cultura della Camera, toccano un tema decisivo: il coinvolgimento consapevole e responsabile delle ... Da agensir.it

Ddl consenso informato in ambito scolastico. Adriano Bordignon, Presidente Forum delle Associazioni Familiari: “Educare all’affettività: una sfida difficile ma ... - “Educare all’affettività, in un mondo sempre più distratto e violento, non è un’opzione, ma un’urgenza educativa. Come scrive affaritaliani.it