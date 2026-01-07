Tinexta istituito il trust per cedere la quota nella Defence Holding

Il 7 gennaio, Tinexta ha istituito il trust “T-Defence” in conformità alle direttive della Presidenza del Consiglio, trasferendo l’85,5% di partecipazioni in Tinexta Defence Holding. L’obiettivo è cedere questa quota nel più breve tempo possibile a un cessionario ritenuto idoneo a garantire gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale, in ottemperanza alle prescrizioni previste.

In esecuzione delle prescrizioni imposte dal provvedimento della Presidenza del consiglio dei ministri del mese scorso, Tinexta ha istituito il 7 gennaio il trust – denominato "T-Defence" – al quale ha trasferito la partecipazione in Tinexta Defence Holding (pari a circa l'85,5 per cento del relativo capitale sociale) e che ha l'obiettivo di "cedere tale partecipazione nel minor tempo possibile a favore di un cessionario ritenuto dalla Presidenza in grado di assicurare gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale". Spafid (Mediobanca), previo consenso della Presidenza, è stata nominata quale "trustee".

