Tinexta InfoCert e l’innovazione del trust digitale | l’intervento di Igor Marcolongo agli Oscar ANGI 2025
Un’innovazione che nasce dalla ricerca, passa dalle università e arriva al mercato attraverso collaborazioni con startup e investimenti di venture capitalist. È questa la visione espressa da Igor Marcolongo, Business Evolution Director di Tinexta InfoCert, nel corso della conferenza stampa degli Oscar dell’Innovazione ANGI 2025, svoltasi ieri presso lo spazio Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo. L’evento, promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), ha riunito rappresentanti delle istituzioni, grandi imprese e mondo scientifico per fare il punto sulle principali sfide dell’innovazione tecnologica in Italia, con particolare attenzione a intelligenza artificiale, cybersicurezza e identità digitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
