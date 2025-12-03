Spazio Gisondi Tinexta Defence | Ai supera limite umano serve architettura Zero Trust e Ai driven

(Adnkronos) – “Stiamo entrando in uno scenario completamente nuovo: l’attacco cyber orchestrato attraverso l’intelligenza artificiale generativa”. Lo ha spiegato Emilio Gisondi, Ceo di Tinexta Defence, intervistato nella sessione dedicata a “Satellite Hacking e minacce AI-driven”, nel contesto della conferenza Space&Underwater – Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity, in corso nei Saloni di Rappresentanza della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Spazio, Gisondi (Tinexta Defence): “Ai supera limite umano, serve architettura Zero Trust e Ai driven”

Scopri altri approfondimenti

5 minuti di spettacolo puro Edon merita più spazio in questa Juve? Semina avversari come fossero birilli Guardate le immagini nel link nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Spazio, Gisondi (Tinexta Defence): "Ai supera limite umano, serve architettura Zero Trust e Ai driven" - 'Stiamo entrando in uno scenario completamente nuovo: l’attacco cyber orchestrato attraverso l’intelligenza artificiale generativa'. Riporta adnkronos.com

Gisondi (Tinexta Defence): “Tutto cambia sul fronte sicurezza con l’avvento dell’AI” - Emilio Gisondi, CEO, Tinexta Defence nel suo intervento alla seconda edizione di Space & Underwater: “Tutto cambia per la sicurezza con l’AI”. Come scrive key4biz.it

Gisondi (Tinexta Defence), difendere informazioni è fondamentale - "Il tema della sicurezza digitale è diventato prioritario e non è solo un fatto di tecnologie che evolvono rapidamente, più rapidamente di quanto non si raffinino i sistemi di cyber security, ma è ... Secondo ansa.it

Tinexta fallisce il rimbalzo in borsa, il 15 novembre il delisting di Defence Tech dopo l’opa. Il 12 dicembre l’assemblea dei soci - Il mercato non apprezza l’impegno della società nel voler riorganizzare in tempi rapidi la divisione Cyber (l’ad Marco Comastri ha rimesso le sue deleghe operative). Lo riporta milanofinanza.it

Tinexta esercita l'opzione call su Defence Tech. Il parere degli analisti - Tinexta, attraverso la sua controllata Tinexta Defence, ha deciso il 21 giugno di esercitare l'opzione call sulla quota detenuta da Comunimpresa e Geda in Defence Tech (Dth), pari al 40,09% del ... Riporta milanofinanza.it

Tinexta: ottenuto nulla osta Golden power su opzione call Defence Tech e Opa - Tinexta, con riferimento all'opzione call avente ad oggetto le partecipazioni detenute da Comunimpresa e GE. Lo riporta ilsole24ore.com