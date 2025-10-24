Blitz da film in un casolare di Lapedona per stanare un clan dello spaccio fermano Task force in azione Notizia in aggiornamento

Corriereadriatico.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LAPEDONA - Maxi operazione della polizia contro uno dei clan che controlla le piazze di spaccio nel Fermano. All'alba gli agenti di Squadra mobile, delle volanti e dell'Anticrimine hanno. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

blitz da film in un casolare di lapedona per stanare un clan dello spaccio fermano task force in azione notizia in aggiornamento

© Corriereadriatico.it - Blitz da film in un casolare di Lapedona per stanare un clan dello spaccio fermano. Task force in azione. Notizia in aggiornamento

Altri contenuti sullo stesso argomento

blitz film casolare lapedonaBlitz da film in un casolare di Lapedona per stanare un clan dello spaccio fermano. Task force in azione. Notizia in aggiornamento - Maxi operazione della polizia contro uno dei clan che controlla le piazze di spaccio nel Fermano. Come scrive corriereadriatico.it

Blitz nel casolare dello spaccio di Falerone, in due nei guai: avevano hashish e dosi di cocaina già pronte - FALERONE Cocaina e hashish pronti da spacciare, blitz in un casolare abbandonato: due giovani nei guai. corriereadriatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Blitz Film Casolare Lapedona