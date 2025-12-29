La task force contro gli incendi | Prevenzione e monitoraggio

Il Parco ha rinnovato la convenzione per la task force dedicata alla prevenzione e al monitoraggio degli incendi boschivi. Durante il periodo estivo, vengono intensificati i controlli nelle aree di boscaglia e zone fluviali per ridurre il rischio di incendi e tutelare l’ambiente. Questa iniziativa mira a garantire la sicurezza del patrimonio naturale attraverso interventi mirati e costanti, rafforzando la capacità di intervento e prevenzione.

Task force contro il rischio incendio boschivo, il Parco rinnova la convenzione per controlli e monitoraggio delle aree di boscaglia fluviale durante il periodo estivo. L'accordo è, ancora una volta, con Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, Parco di Montevecchia e Valle del Curone, Provincia di Lecco, Parco del Monte Barro e Parco Valle Lambro: con proprio personale provvederanno all'attuazione del piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. L'accordo era già stato siglato, in via sperimentale, per il triennio fra il 2023 e il 2025, e va in scadenza in questi giorni.

