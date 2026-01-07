Suvereto | Turni da 12 ore per il personale Oss dell' Rsa Villa degli Etruschi Fp Cgil | Ok al voto dei lavoratori ma la sicurezza è fondamentale

La Fp Cgil di Suvereto ha espresso il proprio pensiero riguardo ai turni da 12 ore per il personale Oss dell'Rsa Villa degli Etruschi. Pur rispettando il diritto di voto dei lavoratori, il sindacato sottolinea l’importanza di garantire sempre la sicurezza sul posto di lavoro, ritenendola una priorità assoluta. La discussione si inserisce nel confronto tra esigenze operative e tutela dei diritti dei dipendenti.

"Il voto è sovrano, ma la sicurezza è prioritaria". È questa, in sintesi, la posizione espressa dal sindacato Fp Cgil in merito alla questione dei turni da 12 ore adottati dalla direzione dell'Rsa Villa degli Etruschi di Suvereto per quanto riguarda l'operato del personale Oss. Una decisione, fa.

