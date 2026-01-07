Suvereto | Turni da 12 ore per il personale Oss dell' Rsa Villa degli Etruschi Fp Cgil | Ok al voto dei lavoratori ma la sicurezza è fondamentale

Il sindacato Fp Cgil ha espresso la propria posizione sui turni da 12 ore per gli Oss dell'Rsa Villa degli Etruschi a Suvereto, sottolineando che, pur rispettando il voto dei lavoratori, la sicurezza rimane una priorità fondamentale. La questione riguarda l’equilibrio tra esigenze organizzative e tutela della salute del personale, con un’attenzione particolare all’importanza di garantire condizioni di lavoro sicure e sostenibili.

"Il voto è sovrano, ma la sicurezza è prioritaria". È questa, in sintesi, la posizione espressa dal sindacato Fp Cgil in merito alla questione dei turni da 12 ore adottati dalla direzione dell'Rsa Villa degli Etruschi di Suvereto per quanto riguarda l'operato del personale Oss.

Sindacato Usb Livorno. . NOTA STAMPA – UNIONE SINDACALE DI BASE (USB) RSA “Villa degli Etruschi” di Suvereto: no ai turni strutturali di 12 ore. Incontro con il Sindaco, ora servono risposte da azienda, ASL e Ispettorato Nella giornata di oggi, come Uni - facebook.com facebook

