Suvereto | Rsa Villa degli Etruschi la denuncia di Usb | Imposti turni di lavoro di 12 ore per evitare nuove assunzioni

Livornotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La direzione dell'Rsa Villa degli Etrushi del gruppo Colisee a Suvereto ha imposto turni di lavoro massacranti da 12 ore al personale assistenziale. Si tratta di un tentativo di tagliare i costi ed evitare nuove assunzioni, scaricando così il peso dell’organizzazione su chi lavora ogni giorno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

