Studentessa insultata sui muri delle scuole di Ascoli trovato l’autore delle scritte choc

A Ascoli, è stato individuato l'autore delle scritte offensive e minacciose apparse da settembre sui muri di alcune scuole. Le scritte, rivolte a una studentessa minorenne, contenevano insulti, commenti sessisti e inviti al suicidio. La scoperta rappresenta un passo importante per garantire la sicurezza e il rispetto negli ambienti scolastici, sottolineando l'importanza di interventi mirati contro ogni forma di bullismo e discriminazione.

Ascoli, 7 gennaio 2026 – E’ stato individuato il presunto autore delle scritte dal contenuto minaccioso, offensivo e sessista, anche con inviti al suicidio, che da settembre scorso sono comparse ripetutamente in diversi muri esterni a istituti superiori di Ascoli con destinataria la stessa persona, una studentessa minorenne indicata con nome, cognome e perfino la classe che frequentava. Anche l’autore delle scritte è un minorenne. Anche il soggetto individuato è minorenne che verrà ora denunciato alla Procura per i Minori di Ancona. La notte scorsa, nel corso un’operazione congiunta di forze dell’ordine coordinata dalla Procura di Ascoli, ha portato alla sua individuazione a seguito di un appostamento effettuato in un istituto superiore dove stamani era in programma un’assemblea alla quale anche la ragazza in questione avrebbe partecipato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

