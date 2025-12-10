Choc al Quartiere Ferrovia | spuntano ' scritte brigatiste' sui muri di via Trento e via Montegrappa

Nel Quartiere Ferrovia di Foggia, nella notte, sono apparse scritte brigatiste sui muri di alcuni condomini di via Trento e via Montegrappa. L'episodio ha suscitato scalpore e preoccupazione nella comunità locale, che si interroga sulle origini e sul significato di questi messaggi.

Choc al Quartiere Ferrovia di Foggia dove, nella notte, sono apparse alcune "scritte brigatiste" sui muri di alcuni condomini in via Trento e via Montegrappa. A denunciare la "notte di vergogna" è il gruppo 'Difendiamo il Quartiere Ferrovia', che spiega "sul muro di un condominio è apparsa la.

