Choc al Quartiere Ferrovia | spuntano ' scritte brigatiste' sui muri di via Trento e via Montegrappa
Nel Quartiere Ferrovia di Foggia, nella notte, sono apparse scritte brigatiste sui muri di alcuni condomini di via Trento e via Montegrappa. L'episodio ha suscitato scalpore e preoccupazione nella comunità locale, che si interroga sulle origini e sul significato di questi messaggi.
Choc al Quartiere Ferrovia di Foggia dove, nella notte, sono apparse alcune “scritte brigatiste” sui muri di alcuni condomini in via Trento e via Montegrappa. A denunciare la “notte di vergogna” è il gruppo ‘Difendiamo il Quartiere Ferrovia’, che spiega “sul muro di un condominio è apparsa la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Il coltello, il figlio che scopre la tragedia, lo choc del quartiere: coniugi morti a Firenze, le indagini
Dal 13 al 16 dicembre, al Vomero, quartiere collinare di Napoli, si svolge Chocoland 2025, fiera dedicata al cioccolato e ai dolci in generale, giunta alla 17esima edizione - facebook.com Vai su Facebook
C’era una volta mia madre, recensione: la potenza di Leïla Bekhti in un film sul diritto di sognare spettacolo.eu
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, verso il no all’Australia. Leao, esami ok” pianetamilan.it
Usciva solo per andare a messa. L’isolamento dopo la pandemia ilgiorno.it
Pronostico Borussia Dortmund-Bodø/Glimt: doppio obiettivo centrato ilveggente.it
Cosa prevedono le proposte di riforma del diritto d’asilo nell’Unione internazionale.it
Shelbourne-Crystal Palace (Conference League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Giravano con arnesi da scasso. Denunciati due donne e un uomo ilrestodelcarlino.it
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, verso il no all’Australia. Leao, esami ok” pianetamilan.it
Usciva solo per andare a messa. L’isolamento dopo la pandemia ilgiorno.it
Pronostico Borussia Dortmund-Bodø/Glimt: doppio obiettivo centrato ilveggente.it
Cosa prevedono le proposte di riforma del diritto d’asilo nell’Unione internazionale.it
Shelbourne-Crystal Palace (Conference League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Giravano con arnesi da scasso. Denunciati due donne e un uomo ilrestodelcarlino.it