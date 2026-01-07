Strage in Svizzera il giallo del corpo intatto e quella porta montata al contrario | com’è morto Emanuele Galeppini?

Il caso di Emanuele Galeppini, il diciassettenne di Genova rimasto ucciso nella strage di Capodanno a Crans-Montana, presenta alcuni elementi misteriosi, come il corpo trovato integro e una porta montata al contrario. Dopo il caos iniziale e l’identificazione, le autorità svizzere mantengono il riserbo. Questo approfondimento analizza le circostanze della sua morte e le peculiarità che hanno suscitato dubbi e domande.

Prima il caos dell’identificazione. Poi il silenzio delle autorità svizzere. Il caso di Emanuele Galeppini, il diciassettenne genovese rimasto vittima della strage di Capodanno a Crans-Montana, si tinge di giallo. Mentre la Svizzera prova a chiudere in fretta il fascicolo del dolore, la famiglia e il legale Alessandro Vaccaro sollevano dubbi che pesano come macigni: come è morto davvero Emanuele? Emanuele Galeppini, un giallo senza fine. Potrebbe essere l’asfissia la causa della morte del diciassettenne genovese deceduto nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Sul suo corpo non sarebbero infatti state trovate ustioni relative all’incendio che ha intrappolato oltre cento persone di cui quaranta hanno perso la vita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Strage in Svizzera, il giallo del corpo intatto e quella porta montata al contrario: com’è morto Emanuele Galeppini? Leggi anche: Crans-Montana, il "giallo" del corpo di Emanuele Galeppini. "Niente ustioni o escoriazioni" Leggi anche: Strage di Crans-Montana, identificato il corpo del genovese Emanuele Galeppini La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crans Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale; Quarto Grado: Crans-Montana, le parole dei testimoni della strage Video; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo; Crans Montana, identificato ufficialmente il corpo di Chiara Costanzo: è la quarta vittima italiana. Il "giallo" del corpo di Emanuele Galeppini. "La Svizzera non vuole fare l'autopsia, il corpo intatto e senza ustioni" - Intervista ad Alessandro Vaccaro, il legale della famiglia della giovane promessa del golf. msn.com

