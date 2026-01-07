Crans-Montana il giallo del corpo di Emanuele Galeppini Niente ustioni o escoriazioni

I genitori di Emanuele Galeppini, giovane talento del golf, chiedono chiarezza sulla morte del loro figlio avvenuta a Crans-Montana. Il corpo di Emanuele non presenta ustioni né escoriazioni evidenti, sollevando interrogativi sulla causa del decesso. La famiglia e le autorità proseguono le indagini per fare luce su quanto accaduto in quella tragica occasione.

Chiedono giustizia, i genitori di Emanuele Galeppini, il giovanissimo campione di golf morto nella strage di Crans-Montana. Ma ancora prima, chiarezza. "Com'è morto nostro figlio?", è la domanda che rivolgono in primis alle autorità svizzere, tramite l'avvocato genovese Alessandro Vaccaro. In un'intervista a due quotidiani, il legale fa sapere che ci sarà presto un'azione legale per chiedere alle autorità cantonali spiegazioni e "disporre l'autopsia". Anche se al momento, da parte degli inquirenti non vi sarebbe stata nessuna risposta. "Il corpo di Emanuele - dice l'avvocato - non mostrava alcun segno di ustione, era perfettamente integro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

