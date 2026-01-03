Le autorità svizzere hanno confermato l’identificazione del corpo di Emanuele Galeppini, il genovese vittima della tragedia di Crans-Montana. I genitori avevano sperato che Emanuele fosse tra i feriti non ancora identificati ricoverati in condizioni gravi in Svizzera. La notizia rappresenta un triste sviluppi di una vicenda che ha coinvolto molte persone e ha suscitato grande dolore.

La notizia ufficiale arriva dalle autorità elvetiche. I genitori avevano sperato fino all’ultimo nel miracolo e che Emanuele fosse tra i feriti non identificati ricoverati in gravi condizioni negli ospedali svizzeri. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Strage di Crans-Montana, identificato il corpo del genovese Emanuele Galeppini

