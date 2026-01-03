Strage di Crans-Montana identificato il corpo del genovese Emanuele Galeppini
Le autorità svizzere hanno confermato l’identificazione del corpo di Emanuele Galeppini, il genovese vittima della tragedia di Crans-Montana. I genitori avevano sperato che Emanuele fosse tra i feriti non ancora identificati ricoverati in condizioni gravi in Svizzera. La notizia rappresenta un triste sviluppi di una vicenda che ha coinvolto molte persone e ha suscitato grande dolore.
La notizia ufficiale arriva dalle autorità elvetiche. I genitori avevano sperato fino all'ultimo nel miracolo e che Emanuele fosse tra i feriti non identificati ricoverati in gravi condizioni negli ospedali svizzeri.
