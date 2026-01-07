Strage di Crans-Montana spunta un filmato che inchioda i proprietari del Constellation

Emergono nuovi dettagli sulla strage di Crans-Montana grazie a un filmato che coinvolge i proprietari del Constellation. Le immagini mostrano musica a tutto volume, bottiglie che vengono trasportate tra gli applausi e scintille che illuminano il seminterrato. Questi elementi offrono uno sguardo più approfondito sugli eventi e sulle responsabilità legate all’incidente.

Musica altissima, bottiglie che arrivano in parata tra gli applausi, scintille che illuminano il buio del seminterrato. Sembra la solita notte di festa in un locale alla moda, una di quelle che si filmano col cellulare per poi postarle sui social. E invece, rivedendola oggi, quella scena fa gelare il sangue. Perché in mezzo al frastuono, tra un brindisi e l'altro, c'è una voce che urla qualcosa. Una frase che allora suonava quasi come uno scherzo da addetti ai lavori, ma che oggi pesa come un macigno. Ed è proprio da quel video, rispuntato fuori anni dopo, che riparte la storia della strage di Crans-Montana.

