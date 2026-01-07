Sapevano già tutto Strage di Crans-Montana il video che inchioda i proprietari del Constellation

Un nuovo video emerso dall’inchiesta di RTS approfondisce la gestione della sicurezza nel locale Constellation di Crans-Montana, collegato alla strage avvenuta in quella zona. Le immagini evidenziano aspetti che potrebbero aver influenzato le responsabilità dei proprietari, aggiungendo ulteriori dettagli a quanto già noto sulla tragica vicenda.

La nuova inchiesta dei giornalisti dell’emittente Rts getta una luce ancora più pesante sulla gestione della sicurezza nel locale Constellation di Crans-Montana. Un video inedito, girato durante i festeggiamenti di Capodanno 2020, mostra che quella che oggi conosciamo come la strage di Crans-Montana non è stata un evento imprevedibile, ma il punto di arrivo di anni di comportamenti imprudenti e di regole ignorate. Nel filmato, la scena ricorda da vicino i momenti che hanno preceduto il disastro finale: nel seminterrato del Constellation vengono servite bottiglie di superalcolici accompagnate da candele pirotecniche, uno spettacolo coreografico diventato pratica standard, nonostante la palese pericolosità dell’ambiente circostante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

