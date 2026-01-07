Strage di Crans-Montana oggi l' addio alle vittime italiane A scuola un minuto di silenzio

Oggi l’Italia rende omaggio alle vittime italiane della tragedia di Crans-Montana con un minuto di silenzio nelle scuole di Milano, Bologna, Roma e Lugano. Un momento di riflessione per ricordare i giovani tragicamente perduti nell’incendio del locale

L'Italia si ferma per ricordare le vittime della strage d i Crans-Montana. Un ultimo saluto ai giovanissimi morti nell'incendio del locale " Le Constellation" si terrà oggi nelle città di Milano, Bologna, Roma e Lugano. A Milano a Santa Maria delle Grazie alle 14.45 si celebrerà il funerale di Chiara Costanzo, mentre nella Basilica di Sant'Ambrogio quelli di Achille Barosi. Bologna si stringe nel dolore per l'ultimo addio a Giovanni Tamburi, così come Roma per Riccardo Minghetti. Per Sofia Prosperi la cerimonia funebre sarà a Lugano. Per Emanuele Galeppini la famiglia ha chiesto di non divulgare giorno e ora del funerale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Strage di Crans-Montana, oggi l'addio alle vittime italiane. A scuola un minuto di silenzio Leggi anche: Strage Crans-Montana, oggi i funerali delle vittime italiane: a che ora il minuto di silenzio nelle scuole. Le news in diretta Leggi anche: Strage di Crans-Montana, l’Italia si ferma a dire addio alle sue giovani vittime. Un minuto di silenzio in tutte le scuole La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Le 5 vittime rientrate nelle loro città: a Milano 3 feriti sono «gravi». Il 7 gennaio funerali di Minghetti, Tamburi, Barosi e Costanzo, l'8 quelli di Galeppini; Crans-Montana, il sindaco: “Nessun controllo del locale negli ultimi 5 anni. Aperte camere ardenti - Oggi in tutte le scuole italiane un minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana; Strage di Crans Montana: arrivano i primi 3 pazienti al Niguarda dalla Svizzera. Crans Montana, oggi i funerali dei 5 ragazzi italiani a Milano, Roma, Bologna: un minuto di silenzio in tutte le scuole - Gli studenti italiani tornano a scuola dopo le vacanze e in tutte le scuole italiane, oggi, 7 gennaio, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime ... ilmessaggero.it

