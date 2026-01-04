Strage Crans-Montana identificate tutte le vittime italiane | chi erano Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti

È stato completato il riconoscimento delle sei vittime italiane della strage di Capodanno al Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Tra queste, sono state identificate Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti. Questa notizia chiude un difficile capitolo, offrendo chiarezza sulle persone coinvolte e sulle loro storie, nel rispetto della memoria di chi ha perso la vita in questa tragedia.

Crans-Montana, il bilancio definitivo delle vittime italiane. È stato completato il riconoscimento delle sei vittime italiane della strage di Capodanno al Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. A comunicarlo è stato l'ambasciatore d'Italia a Berna, Gian Lorenzo Cornado, confermando un bilancio che ora viene definito "definitivo" per quanto riguarda i connazionali deceduti nel rogo. Gli ultimi due nomi accertati sono quelli di Sofia Prosperi, 15 anni, e Riccardo Minghetti, 16 anni. La conferma è arrivata da fonti qualificate ad Adnkronos, dopo le dichiarazioni ufficiali del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Strage di Crans-Montana, tre vittime italiane: sono Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini - Ambasciatore Cornado: 'In base ai dati della Farnesina abbiamo 14 feriti di nazionalità italiana'. adnkronos.com

Strage Crans-Montana: i sei giovani italiani che hanno perso la vita - Il sedicenne bolognese Giovanni Tamburi, il sedicenne milanese Achille Barosi, il diciassettenne genovese Emanuele Galeppini e la sedicenne milanese Chiara Costanzo la quindicenne italosvizzera Sofia ... rainews.it

Ultim'ora - Strage di Capodanno a Crans-Montana Emerge che la società aveva licenza da bar - facebook.com facebook

#2gennaio #Svizzera #Crans_Montana Strage Crans-Montana, anche stavolta si dà la colpa alla scuola o ai genitori. Lucarelli: “Abbiamo smesso di provare empatia” x.com

