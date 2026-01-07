Strage di Crans-Montana nuove immagini dalle telecamere | cosa emerge sui gestori del locale

Nuove immagini delle telecamere forniscono ulteriori dettagli sull’incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto durante la notte di Capodanno. Le indagini si concentrano sui gestori del locale, con l’obiettivo di chiarire le cause e le responsabilità dell’incidente. Questi elementi contribuiscono a delineare un quadro più approfondito sulla vicenda, che ha sconvolto la comunità locale.

Nuovi elementi investigativi stanno emergendo sulla strage di Crans-Montana, l’incendio avvenuto al locale Le Constellation durante la notte di Capodanno. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i gestori del locale, Jacques e Jessica Moretti, entrambi di cittadinanza francese, hanno dichiarato di essere «devastati ma pronti a collaborare» con le autorità dopo la tragedia. Ora su di loro pendono le indagini da parte della procura cantonale per stabilire eventuali responsabilità nella tragedia, inclusa la possibile violazione delle norme di sicurezza e altri reati collegati all’incendio. Cosa è emerso finora. 🔗 Leggi su Tvzap.it

