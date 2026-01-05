Crans-Montana la scoperta sui gestori del locale | che cosa volevano fare

A Crans-Montana, si approfondiscono i dettagli sui gestori del locale Le Constellation in relazione all’incendio di Capodanno. Nuove informazioni emergono, offrendo spunti importanti per comprendere le responsabilità e gli eventi che hanno portato alla tragedia. Questa analisi contribuisce a chiarire le circostanze e i ruoli coinvolti, fornendo un quadro più completo sulla vicenda.

Emergono ulteriori elementi destinati a incidere in modo significativo sulla valutazione delle responsabilità nella strage di Crans-Montana, l'incendio avvenuto nella notte di Capodanno all'interno del locale Le Constellation. Il caso Le Constellation si arricchisce di ulteriori elementi che potrebbero influenzare le valutazioni della magistratura e degli organi inquirenti. Strage Crans-Montana, i gestori volevano ampliare Le Constellation. Secondo quanto reso noto dalla Radiotelevisione svizzera RTS, i titolari del pub avevano inoltrato, verso la fine del 2025, una richiesta formale di permesso edilizio per intervenire sulla struttura del locale.

Crans-Montana, perché i proprietari del Le Constellation sono a piede libero? - La procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, ha spiegato che non ci sono i termini per arrestare Jacques e Jessica Moretti perché non vi è alcun sospetto che gli indagati intendano e ... tg24.sky.it

Crans-Montana, l'ambasciatore Cornado: "In Italia i gestori sarebbero stati arrestati" - Montana: è rientrato nel locale per salvare la fidanzata Colpo di scena: Novak Djokovic lascia la PTPA — «Non condivido più l'orientamento attuale ... msn.com

Local Team. . Le salme dei giovani morti in un incendio a Crans-Montana sono arrivate all'aeroporto di Milano Linate, accolte dai familiari e dalle autorità. Tanti i momenti di commozione. "Un momento straziante" ha detto il presidente della Regione Lombardi - facebook.com facebook

Sono stati tutti identificati i 116 feriti nell'incendio di Capodanno di Crans Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale. #ANSA x.com

