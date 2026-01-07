Strage di Crans a Bologna i funerali di Giovanni Tamburi Il padre | Con te ho perso la mia vita | Roma l' addio a Riccardo

A Bologna, nella Cattedrale di San Pietro, si sono svolti i funerali di Giovanni Tamburi, il 16enne del liceo Righi vittima della Strage di Crans. La cerimonia ha visto il lutto cittadino, testimoniando il dolore condiviso dalla comunità. Il padre ha ricordato il figlio con parole di profonda tristezza, sottolineando la perdita irreparabile. Un momento di grande commozione per una tragedia che ha colpito tutta la città.

Strage di Crans-Montana, il cardinale Zuppi: l’amore è la risposta al male - (askanews) – “L’amore è la risposta al male” e “oggi Giovanni è come una stella del cielo, illuminata dalla luce di Dio”. askanews.it

Strage Crans-Montana, oggi i funerali delle vittime italiane a Milano, Roma, Bologna e Lugano. Le news in diretta - Oggi mercoledì 7 gennaio ci sarà l’ultimo saluto per Chiara Costanzo, Achille Barosi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e ... fanpage.it

Crans Montana, oggi i funerali delle vittime della strage di Capodanno x.com

Sono 11 i ragazzi rimasti feriti nella strage di Crans-Montana ricoverati nell'ospedale Niguarda di Milano Cosa succede ora ai ragazzi coinvolti nella vicenda, parla l'esperto: https://fanpa.ge/zr7VK - facebook.com facebook

