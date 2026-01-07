Crans a Roma l' addio a Riccardo | La morte non ha l' ultima parola | Bologna il padre di Giovanni | Ho perso la mia vita con te
A Roma, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo all'Eur, si sono svolti i funerali di Riccardo, il 16enne deceduto nell’incendio del Le Constellation nella notte di Capodanno, insieme ad altri 39 giovani. L’evento ha riunito familiari e amici, ricordando Riccardo e affrontando il dolore con sobrietà e rispetto per la memoria del ragazzo.
Nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo all'Eur a Roma le esequie del 16enne morto nell'incendio del Le Constellation la notte di Capodanno con altri 39 ragazzi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Crans, a Roma i funerali di Riccardo: «La morte non ha l'ultima parola» | Il card. Zuppi a Bologna: «Giovanni è una stella del cielo»
Leggi anche: Piazza San Pietro, Papa Leone risponde a un padre che ha perso il figlio «Rimanere sempre connessi con il Signore, la morte non ha mai l’ultima parola»
