Crans a Roma l' addio a Riccardo | La morte non ha l' ultima parola | Bologna il padre di Giovanni | Ho perso la mia vita con te

A Roma, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo all'Eur, si sono svolti i funerali di Riccardo, il 16enne deceduto nell’incendio del Le Constellation nella notte di Capodanno, insieme ad altri 39 giovani. L’evento ha riunito familiari e amici, ricordando Riccardo e affrontando il dolore con sobrietà e rispetto per la memoria del ragazzo.

Crans-Montana, ai funerali di Riccardo Minghetti i compagni di scuola: “Mai più episodi così” - A Roma oggi i funerali di Riccardo Minghetti, una delle vittime italiane della strage di Crans- lapresse.it

Crans-Montana, folla ai funerali di Riccardo Minghetti e Giovanni Tamburi. LIVE - Si sono tenute a Roma e Bologna le esequie di Riccardo Minghetti e Giovanni Tamburi. tg24.sky.it

Crans Montana, la diretta dei funerali: a Roma la bara di Riccardo Minghetti accompagnata dalla mamma. Il cartello con le foto degli amici: «Vivi in tutti noi» - facebook.com facebook

Nella cattedrale di San Pietro a Bologna, l'ultimo saluto Giovanni Tamburi, morto nel rogo di Crans-Montana. A Roma le esequie di Riccardo Minghetti. A Milano i funerali di Achille Barosi e Chiara Costanzo. A Lugano la cerimonia per Sofia Prosperi. #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.