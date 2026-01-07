I funerali dei ragazzi di Crans | a Roma l' addio a Riccardo | Milano gli amici di Achille e Chiara | solo dolore| Bologna piange Giovanni

A Roma, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo all'Eur, si sono svolti i funerali di Riccardo, il 16enne deceduto nell’incendio del Le Constellation la notte di Capodanno, insieme ad altri 39 ragazzi. A Milano, amici di Achille e Chiara sono tornati a ricordare i loro volti, portando con sé un forte dolore. A Bologna, la comunità si unisce nel lutto per Giovanni, condividendo la perdita e il dolore di un’intera generazione.

Nel giorno in cui si svolgono i funerali dei giovani ragazzi italiani morti nel tragico incendio di Capodanno, avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera, la comunità di Gioiosa Ionica, come tutta l’Italia, si stringe con profondo dolore e sincera commozione alle loro f - facebook.com facebook

