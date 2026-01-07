Strage di Acca Larenzia | cosa successe il 7 gennaio 1978

Il 7 gennaio 1978, nella zona di Roma nota come Acca Larentia, si verificò un tragico episodio che coinvolse il Movimento Sociale Italiano. Questa data è ricordata per un evento che ha avuto un impatto significativo sulla storia politica e sociale della capitale italiana, lasciando un’impronta duratura nel territorio e nella memoria collettiva.

Roma, 7 gennaio 2026 – La strage di Acca Larentia prende il nome dalla strada sulla quale, nel 1978, sorgeva la sede del Movimento Sociale Italiano, nel quartiere Tuscolano, a Roma. Lì, il 7 gennaio di 46 anni fa, un commando armato aprì il fuoco contro i giovani militanti del partito uccidendo due studenti, il ventenne Franco Bigonzetti e il diciottenne Francesco Ciavatta. Nella tesissima manifestazione di protesta indetta poco dopo il duplice omicidio, un altro attivista di destra venne freddato da un colpo di pistola: Stefano Recchioni, che avrebbe compiuto 20 anni solo un paio di settimane dopo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: 7 gennaio 1978, 48 anni fa la strage di Acca Larentia: militanti del MSI Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta, Stefano Recchioni uccisi dai NACT Leggi anche: Acca Larenzia, spranghe e coltelli contro quattro ragazzi di Gioventù nazionale. L’aggressione nel quartiere della strage Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roma, striscioni fascisti all’Appio Latino alla vigilia dell’anniversario di Acca Larentia; Acca Larentia, il 7 gennaio fascista a Roma: città tappezzata di manifesti per il presente; Strage di Crans-Montana, l'omaggio alle vittime: la veglia fuori dal locale; Meloni ricorda Acca Larenzia: “Pagina dolorosa, l’Italia merita vera pacificazione nazionale”. Roma ricorda Bigonzetti e Ciavatta, 48 anni dalla strage di Acca Larentia - Due cerimonie oggi nella Capitale: una istituzionale davanti alla ex sede del Movimento Sociale, l’altra al Parco della Rimembranza. rainews.it

A Roma nel giorno di Acca Larentia aggrediti quattro militanti di Gioventù Nazionale, Meloni: “L’Italia merita la pacificazione nazionale” - Stavano affiggendo manifesti in ricordo della strage del '78; la condanna di La Russa: "Sconcerto per la vile aggressione" ... dire.it

Acca Larentia, aggrediti quattro militanti di Gioventù Nazionale. La Russa: “Inammissibile” - Quattro militanti di Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, sono stati aggrediti a Roma da un “un gruppo di estrema sinistra” mentre stavano affiggendo dei manifesti per ... tpi.it

ACCA LARENZIA: Il COLD CASE dietro a GIORGIA MELONI

Franco, Francesco e Stefano, insieme alle loro famiglie, attendono ancora giustizia e pace a 48 anni dalla Strage di Acca Larentia. Una ferita mai rimarginata, frutto della violenza politica di quegli anni, che purtroppo vediamo spesso riaffiorare oggi. Franco, Fr - facebook.com facebook

in ricordo di Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, militanti del Fronte della Gioventù vittime dell'odio politico. Da 48 anni chiediamo verità e giustizia sulla Strage di Acca Larentia. La memoria non si cancella. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.