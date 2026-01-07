Acca Larenzia spranghe e coltelli contro quattro ragazzi di Gioventù nazionale L’aggressione nel quartiere della strage

Un episodio di violenza nel quartiere Appio-Tuscolano ha coinvolto quattro giovani di Gioventù Nazionale, attaccati con spranghe e coltelli. L’aggressione, avvenuta in un’area di parcheggio di un supermercato, avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. La vicenda evidenzia la presenza di tensioni e comportamenti violenti in una zona già segnata da eventi drammatici, suscitando preoccupazione tra i residenti.

Poteva finire in un’altra strage. Poteva scapparci il morto tra i quattro ragazzi di Gioventù nazionale aggrediti brutalmente mentre nel quartiere Appio-Tuscolano sostavano nell’area di parcheggio di un supermercato. Si erano fermati per acquistare la colla, di lì a poco avrebbero iniziato l’affissione di manifesti in ricordo della strage di Acca Larenzia del 7 gennaio 1978. Il tutto a mezzo chilometro dal luogo della mattanza di 48 anni fa in cui morirono Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. I quattro giovani sono stati assaltati da oltre 20 teppisti dell’ultrasinistra, alcuni a volto coperto, armati di coltelli e spranghe che si sono avventati sull’auto in cui si trovavano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

