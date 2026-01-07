7 gennaio 1978 48 anni fa la strage di Acca Larentia | militanti del MSI Franco Bigonzetti Francesco Ciavatta Stefano Recchioni uccisi dai NACT

Il 7 gennaio 1978 si ricorda la strage di Acca Larentia, in cui furono uccisi i militanti del MSI Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. Le indagini non hanno portato a colpevoli definitivi, e nel 1987 alcuni militanti di Lotta Continua furono arrestati, ma tutti furono successivamente assolti per mancanza di prove. La vicenda rimane un punto di riflessione sulla memoria e sulla complessità di quegli anni.

Le indagini non portarono a colpevoli accertati. Nel 1987 alcuni militanti di Lotta Continua furono arrestati, ma tutti coloro che finirono a processo vennero assolti per insufficienza di prove Via Acca Larentia, incastonata tra l'Appia e la Tuscolana, ospitava una storica sezione del Movimen.

